北捷：PM2.5濃度低 旅客可安心搭乘

（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北捷運今天表示，研究顯示北捷PM2.5較其他運輸運具低，也符合環保署公告室內空氣品質標準，且自主檢測並加強車站、空調、軌道、隧道清潔次數及濾網更換，旅客可安心搭乘。

環保署與國衛院國家環境醫學研究所106年度針對針對捷運、公車、汽車、機車、步行、腳踏車等6大交通方式，進行「懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究」，結果報告指出，細懸浮微粒（PM2.5）濃度暴露排名最高的竟是捷運。

行政院環境保護署今天指出，這項結果只是瞬間數值，平均濃度最高的仍然是機車。

對此，台北捷運公司表示，依據環保署「台北都會區通勤期間之空氣汙染物暴露量調查」顯示，台北都會區通勤的PM2.5暴露量平均約為22.1μg/m3，捷運為21.9μg/m3低於平均值，且較摩托車（32.1μg/m3）、公車（23.5μg/m3）等運輸運具低，請旅客安心搭乘。

北捷指出，依國內室內空氣品質管理法，環保署公告捷運車站管制項目為二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）及甲醛（HCHO）等3項，檢測結果，北捷車站皆符合室內空氣品質標準值。

至於懸浮微粒PM10及PM2.5檢測部分，北捷指出，環保署雖然並未納入捷運車站室內空氣品質管制項目，但北捷已自主檢測，並加強車站、空調、軌道、隧道清潔次數及濾網更換，還增加外氣循環頻率，以維護車站空氣品質。（編輯：戴光育）1080805