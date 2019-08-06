洗腎婦狂吃西瓜消暑嚴重水腫 醫籲小心肺積水

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗一名洗腎婦人天氣太熱連續數日狂吃西瓜想消暑，結果水分無法順利排出體外，四肢嚴重水腫；醫師提醒，腎病患者要注意水分控制，否則可能導致肺積水甚至呼吸衰竭。

苗栗大千綜合醫院竹南診所腎臟內科醫師陳孟財今天表示，這起案例是一名固定到診所洗腎的67歲李姓婦人，近日到院洗腎時，醫師發現她的手腳嚴重水腫，體重也突然暴增5公斤，一問之下，婦人坦言，因為天氣太熱，正巧親友送了不少西瓜，於是早晚狂吃西瓜想消暑，不料體內水分無法順利排出。

陳孟財指出，腎臟病患因腎功能變差，尿液量會慢慢減少，若因天氣熱而喝大量水或吃水含量高的西瓜，會造成體內水分累積，出現水腫，嚴重的話可能導致肺部積水、呼吸急促甚至呼吸衰竭等緊急情況，不可不慎。

陳孟財表示，炎炎夏日，不少民眾以為要大量喝水，或吃富含水分的水果消暑，但對腎臟病友而言，水分控制相當重要，一般而言，腎病患者每天的飲水量，包括水、湯、茶、飲料在內，應是整天尿量再加400至500ml，夏天則可增加到600至700ml，建議患者在吃高含水量食物前，先向醫師諮詢，根據個人病況調整食用份量。

醫師也提醒，腎臟病會影響體內電解質調節，低鉀、少磷、低鈉是應遵守的飲食重點，此外，除了西瓜要適量攝取，由於楊桃有神經毒素，需透過腎臟排出，若腎功能不好會造成毒素累積在體內而引起中毒，因此腎臟病友千萬別吃。（編輯：李錫璋）1080806