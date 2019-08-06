7個月大男嬰染腸病毒 今年71型重症年紀最小

衛生福利部疾病管制署6日表示，7月28日至8月3日國內腸病毒門急診就診共計1萬5148人次，較前一週略降2.9%，疫情持續趨緩，但仍在流行。新增一名南部7個月大男嬰感染腸病毒併發重症，為今年腸病毒71型重症年紀最小者。中央社記者陳偉婷攝 108年8月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）一名南部7個月大男嬰感染腸病毒併發重症，症狀包含嗜睡、多次驚嚇反應、右手無力等，研判為急性無力肢體麻痺，為今年腸病毒71型重症年紀最小者。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，上週（7月28日至8月3日）國內腸病毒門急診就診共計1萬5148人次，較前一週略降2.9%，疫情持續趨緩，但仍在流行。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，上週新增1例腸病毒71型併發重症病例，為南部7月大男嬰。7月中旬發燒就醫，數天後腳及屁股出現紅疹，就醫診斷為腸病毒。

後來男嬰症狀持續且出現嗜睡、多次驚嚇反應及右手無力等疑似重症前兆，再度就醫並收治住院，經檢驗確認為腸病毒71型感染併發重症。經調查，個案曾接觸有腸病毒症狀的幼童，所幸目前個案狀況穩定已出院。此外，經專家研判，男嬰也是急性無力肢體麻痺（AFP）確定病例。

林詠青表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，尤其5歲以下幼童是重症高危險群。家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。（編輯：林沂鋒）1080806