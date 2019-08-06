嘉基早療發表擁抱慢慢猴繪本 盼護慢飛天使

嘉義基督教醫院早期療育中心6日發表繪本「擁抱慢慢猴」，盼透過繪本故事讓學童從基本觀念上扎根，對發展遲緩兒能多有更多同理心及接納。（嘉義基督教醫院提供）中央社記者江俊亮傳真 108年8月6日

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）電影「動物方程式」裡有一隻可愛的樹懶，牠慢半拍的言行令人發出會心一笑。嘉基早療中心今天發表繪本「擁抱慢慢猴」，以繪本故事方式，希望社會接納發展遲緩兒。

嘉義基督教醫院早期療育中心為慶祝成立20周年，今天發表繪本「擁抱慢慢猴」，希望透過學校故事媽媽、托育單位以說故事方式，讓學童從觀念上扎根，對於發展較「慢」的孩子，能多有更多的同理心及接納。

早療中心主任姚淑芬表示，從事早療服務，看到家長除了要陪孩子辛苦復健、接受療育課程之外，還要面對不友善的外在環境，有些家長好不容易建立起的自信心，常因外界異樣的眼光或不友善舉動而受傷。

姚淑芬指出，曾有早療兒家長帶3歲的「慢孩子」去速食店用餐，卻遭鄰桌家長側目議論，甚至擔心自家孩子會被傳染，要求孩子不要與「慢孩子」玩，讓早療兒的家長十分受傷，讓早療中心社工因而有製作繪本的想法。

她說，繪本裡有一隻可愛的「慢慢猴」，希望透過繪本教導兒童了解發展遲緩現象，也藉此希望教師、家長、兒童在面對發展遲緩兒時，能給予尊重與同理。

姚淑芬表示，嘉基早療中心將把繪本送給嘉義縣市222所幼兒園，期待從幼兒園開始，讓社會大眾能以同理心接納及陪伴「慢飛天使」。

嘉義基督教醫院院長姚維仁指出，遲緩是一個發展過程的現象，若能及早給予治療訓練，將有良好的效果，不但可恢復一般發展能力，更可大幅改善生活品質，對孩子一生有重大影響。

姚維仁表示，有些家長為誤以為發展遲緩的孩子只是「大隻雞晚啼」，因而延誤最佳治療時機；其實只要把握0至6歲的黃金治療期，「慢飛天使」就有可能回歸正常。（編輯：戴光育）1080806