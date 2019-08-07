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放暑假連日熬夜玩手機 15歲國中生引發痔瘡

最新更新：2019/08/07 11:31
一名15歲國中男生，暑假開始就連日熬夜玩手機，後因肛門腫脹不適就醫，檢查罹患痔瘡。中央社記者趙麗妍攝 108年8月7日
一名15歲國中男生，暑假開始就連日熬夜玩手機，後因肛門腫脹不適就醫，檢查罹患痔瘡。中央社記者趙麗妍攝 108年8月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）一名15歲國中男生，暑假開始就連日熬夜玩手機，後因肛門腫脹不適就醫，檢查罹患痔瘡，醫師指智慧手機普及後，痔瘡有年輕化現象，生活應勿受3Ｃ產品影響，以免影響身體健康。

台中慈濟醫院今天表示，國中男生由媽媽陪同就醫，對於症狀難以啟齒，吞吞吐吐說，他因肛門腫脹，坐立難安。醫師以肛門鏡檢查，發現患者肛門口有一顆花生米大小，約3公分的「痔瘡併血栓」病灶。

媽媽透露，孩子放假後連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，先生也有痔瘡病史。

大腸直腸科醫師林北江指出，有家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作痔瘡，加上放假作息大亂，國中生多日熬夜久坐上網，同一個姿勢維持太久，在不正常壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，引發肛門出血或疼痛。

林北江表示，據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，50歲以上的人幾乎一半以上有痔瘡發作經驗。臨床經驗發現近10年來，痔瘡年輕化出現明顯趨勢，30多歲的痔瘡病人已司空見慣，推究原因來自智慧手機普及化，但15歲就痔瘡發作，確實少見。

林北江說，「痔瘡併血栓」屬於外痣，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不碰也很痛，門診處理方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的。但國中生求醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抹並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

他提醒學生族群放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；採少糖、少刺激的飲食，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝和動一動，避免久坐、久站與肥胖。

林北江強調「肛門出血、疼痛並不等於痔瘡」，不要因為害羞諱疾忌醫，台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，有症狀及早就醫檢查，排除重大疾病可能性，以免延誤治療時機。（編輯：翁翠萍）10800807

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江（圖）強調，「肛門出血、疼痛並不等於痔瘡」，不要因為害羞諱疾忌醫，台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，有症狀及早就醫檢查，排除重大疾病可能性，以免延誤治療時機。中央社記者趙麗妍攝 108年8月7日
台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江（圖）強調，「肛門出血、疼痛並不等於痔瘡」，不要因為害羞諱疾忌醫，台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，有症狀及早就醫檢查，排除重大疾病可能性，以免延誤治療時機。中央社記者趙麗妍攝 108年8月7日
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