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創意行銷台灣精品 饒舌影片歡樂吸睛

最新更新：2019/08/19 17:26
經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽，19日在台北頒獎，鼓勵學子發揮創意，協助推展台灣精品，並關注台灣產業未來。中央社記者裴禛攝　108年8月19日
經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽，19日在台北頒獎，鼓勵學子發揮創意，協助推展台灣精品，並關注台灣產業未來。中央社記者裴禛攝　108年8月19日

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）貿協舉行影片競賽，號召學生發揮創意，有大學生用台語、饒舌行銷台灣精品，化身台灣精品大使。貿協指出，期盼透過競賽，讓年輕人認識台灣精品，同時也行銷至全世界。

由經濟部貿易局、中華民國外貿協會主辦的「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽今天舉行頒獎典禮。貿協表示，今年5月開放報名，共有70多件作品入圍，最終選出最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳外語獎以及首獎，共7支獲獎作品。

特別的是，獲得創意短片競賽首獎的是以饒舌介紹台灣精品館。在影片中表演饒舌的張同學表示，相較以往宣傳影片較為刻板、乏味，影片以歡樂氣氛的RAP節奏帶領觀眾了解台灣精品館，更能吸引觀眾目光。

外貿協會秘書長葉明水表示，大學生出生於數位時代，對數位媒體也充滿創意，是未來不可或缺的行銷種子，同時也是台灣產業代言人，希望藉由競賽向下紮根。

葉明水說，除了短片，貿協也會透過IG、FB和網紅行銷，讓年輕人認識台灣精品，也讓台灣精品行銷到全世界。（編輯：鄭雪文）1080819

經濟部國際貿易局與外貿協會共同舉辦「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽，邀請青年學子發揮創意，用數位媒體推展台灣精品，19日在台北舉行頒獎典禮。中央社記者裴禛攝　108年8月19日
經濟部國際貿易局與外貿協會共同舉辦「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽，邀請青年學子發揮創意，用數位媒體推展台灣精品，19日在台北舉行頒獎典禮。中央社記者裴禛攝　108年8月19日
「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，19日在台北頒獎，外貿協會秘書長葉明水盼透過賽事活動，讓學生以數位媒體協助推展行銷台灣精品。中央社記者裴禛攝　108年8月19日
「2019讓世界看見台灣精品」創意短片競賽由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，19日在台北頒獎，外貿協會秘書長葉明水盼透過賽事活動，讓學生以數位媒體協助推展行銷台灣精品。中央社記者裴禛攝　108年8月19日
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