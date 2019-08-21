老翁耳朵聽不到 檢查驚見長滿菜花

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣一名黃姓老翁耳朵流出帶血絲分泌物，甚至聽不到，醫師檢查發現右耳長滿乳突狀腫瘤，切片證實感染菜花，但老翁其他部位都沒有，推測疑在理髮店掏耳朵感染他人病毒。

年約70歲黃姓老翁耳朵常有搔癢感，並感覺堆積許多耳垢，但都挖不出來，還流出膿樣及帶血絲分泌物，近日甚至發現右耳喪失聽力，便趕緊到衛生福利部南投醫院求診，醫師以內視鏡初步檢查，一看便發現老翁右耳長滿乳突狀腫瘤，經切片證實感染菜花。

據了解，黃翁不定期到家庭理髮店剪髮，店家也提供刮鬍子、挖耳朵等服務，推測可能是理髮店使用非拋棄式掏耳朵工具，而使外耳道意外感染其他客人病毒。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬今天表示，菜花源於人類乳突瘤病毒，感染方式主要是接觸性感染，如口腔、生殖私密處等，都是常見侵犯位置，若手碰觸私密處未洗乾淨而摸耳朵或挖鼻孔，病毒可能會跨區感染。

吳昭寬表示，菜花是良性腫瘤，感染初期不痛不癢，很少有不適症狀，容易被忽略，但等到出現症狀時，大多已明顯影響生活，若疏於注意或是延遲就醫，仍有癌變可能性，不能輕忽；患者經手術切除腫瘤，右耳聽力恢復正常。

吳昭寬提醒，不要與他人共用私人衛生用品，接觸過公共場所用品應洗手；另外，民眾應避免自行掏耳朵，若耳朵搔癢、疼痛或帶有膿樣及血絲等分泌物，甚至單側聽力下降，應儘速由專業醫師診療。（編輯：謝雅竹）1080821