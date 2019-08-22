靠腰不靠臀 小心刷牙閃到腰

成大醫院物理治療師劉櫂緯示範刷牙時的前屈動作，應多使用「臀部」，也就是髖關節當作軸心，翹屁股往後推，不要「靠腰」，把壓力放在腰上，否則容易閃到腰。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）50歲劉姓男子清晨刷牙準備挺身站直時，腰部突然劇烈疼痛，痛到他冷汗直流，一動也不敢動，好不容易掙扎到醫院，確認自己「閃到腰」，治療3個月後，症狀才大幅緩解。

成大醫院物理治療師劉櫂緯今天指出，劉男清晨在浴室看著鏡中的自己刷牙，準備挺身站直時，腰部突然劇烈疼痛，立刻出現「我閃到腰了」的想法，腦中跑馬燈式地回想，「是椎間盤突出誘發嗎? 還是昨晚重訓時輕微拉到腰部？或是床才軟造成的？」

劉男隨後就醫確診是「姿勢症候群」，也就是「閃到腰」，因軟組織、韌帶傷害引起的；劉男接受姿勢矯正及超音波治療3個月後，症狀大幅緩解，復原逾8成，但還是得回到門診追蹤治療，直到完全康復。

劉櫂緯表示，錯誤的姿勢和動作，可能造成下背痛，持續下去，還會從急性變成慢性到慣性。對一般人來說，刷牙時要注意前屈動作應多使用「臀部」，也就是髖關節當作軸心，翹屁股往後推，不要「靠腰」，把壓力放在腰上，才不會有挺不起腰的感覺。

另外，日常居家生活也要留意過軟的床和沙發，這些會引起椎間盤過大壓力而造成傷害；不論是椎間盤突出、椎弓解離或滑脫等造成的下背痛，都需要適當的活動，以保持良好的生物力學姿勢，讓受傷的地方不會再受傷，及避免可能造成的併發症。（編輯：黃世雅）1080822