緬甸境外移入威脅增 本土屈公病再添一例

疾管署26日公布，新北市新增一例本土屈公病，為居住中和區60多歲女性，可能在社區被緬甸的境外移入個案傳染。圖為防疫人員前往中和區執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年8月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疾管署今天公布，新北市新增一例本土屈公病，為居住中和區60多歲女性，為今年第二例本土個案，可能在社區被緬甸的境外移入個案傳染，疾管署也提升緬甸旅遊疫情警示。

屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪時表示，新北市中和區新增1例本土屈公病個案，為60多歲女性，近期未出國，日前出現發燒、骨頭痛等症狀就醫，自訴全身痛得骨頭都要散了。後由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但檢出屈公病陽性確診。

此個案平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，羅一鈞表示，由於內南里在今年7月、8月各有一例從緬甸境外移入屈公病病例，初步研判其於住家周邊感染的機會較高，將進一步調查可能感染來源。

今年截至目前，台灣共47例屈公病確定病例，其中本土病例2例；境外移入病例45例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。感染國家又以緬甸28例最多，其次為泰國7例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

羅一鈞表示，台灣自7月以來已累計28例自緬甸境外移入屈公病病例，顯示當地感染風險已快速升高，疾管署即日起將緬甸屈公病旅遊疫情建議由第一級注意（Watch）提升至第二級警示（Alert）。

疾管署提醒，民眾前往緬甸從事旅遊、志工或商務活動應注意當地疫情狀況，做好各項防蚊措施，以免遭斑蚊叮咬而罹患屈公病。返國後2週內如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

預防屈公病最有效的方法為清除孳生源，上週北部地區受颱風外圍環流影響有降雨情形，提醒民眾雨後應加強檢視環境整潔，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。（編輯：管中維）1080826