新增本土屈公病例 新北：11名接觸者無症狀

（中央社記者王鴻國新北26日電）疾管署今天公布新北市新增1例屈公病例為中和區內南里61歲婦女，新北市衛生局表示，這名民眾症狀已改善，目前居家隔離，經調查，和個案有接觸者11人都無症狀。

新北土城區7月26日才出現今年首例本土屈公病病例，透過各項防治措施有效控制疫情，新北市政府直到8月22日才解除列管。但沒想到今天再新增一本土病例，衛生局正加強各項防疫工作。

衛生局表示，這起屈公病例於8月22日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛等症狀，當日曾就醫後返家，因症狀持續，隔天再度就醫後通報疑似登革熱病例。

個案經採檢送驗，實驗室雖未檢出登革熱，反而檢出屈公病毒；由於個案在發病前潛伏期間無國外旅遊史，主要於中和區住家附近活動，研判可能於中和區感染，感染源刻正釐清中。

衛生局長陳潤秋指出，已完成疫情調查並針對同棟建物住戶及個案住家戶外半徑200公尺噴消與孳清作業，明天再對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清，同步於頂南里、正南里、內南里福南里、華新里等5里進行預防性噴消，積極防疫。（編輯：方沛清）1080826