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老婦中風昏倒 黃金3小時搶救成功

最新更新：2019/08/28 11:37

（中央社記者張榮祥台南28日電）沒有慢性病的68歲林姓老婦，有天突然手部無力打破碗，接著倒在廁所裡，急診研判是中風，因搶在「黃金3小時內」送醫，經注射靜脈血栓溶解劑及接受手術，3個月後恢復正常。

成大醫院神經部醫師張育銘今天指出，老婦是在餐廳工作時倒下的，送醫後被檢出左側肢體癱瘓、口齒不清、意識混亂、視野缺損，研判是腦中風。

老婦因及早發現送醫，在中風黃金3小時內，醫師趕緊注射靜脈血栓溶解劑，但電腦斷層血管攝影發現老婦仍有大血管阻塞，醫師再施行顱內動脈取栓術移除血栓。老婦恢復狀況良好，出院時僅剩左側手腳些微無力麻木，3個月後回診時已無症狀。

缺血性腦中風造成腦血管阻塞，會導致腦細胞缺血壞死，中風發生後每拖延1分鐘，大腦內的神經細胞就會死亡190萬個；中風黃金期就是希望盡快打通栓塞處，救治殘存的腦細胞，減低死亡或嚴重後遺症。

張育銘說，過去人稱中風黃金3小時，主因是靜脈血栓溶解劑只能用於急性發生中風3小時內的病人，若能成功接受注射，可有效增加90天後的康復機會及減少殘障率。

他表示，近年研究顯示，靜脈血栓溶解劑在適當病人身上，可於中風4小時至5小時內施打，安全性及效益都有保障，意味著中風黃金期已不斷延長。

另外，張育銘表示，中風後遺症多造成身體殘疾及生活巨變，民眾應把握中風口訣「FAST」原則，就是發現面部不對稱（F，Face）、單側手腳無力（A，Arm）或講話口齒不清（S，Speech）等現象，須趕緊送醫（T，Time），讓醫師判別是否腦中風急症。(編輯:孫承武)1080828

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