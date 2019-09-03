6成企業中秋獎金平均1543元 醫護最怕鳳梨酥

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）中秋連假將至，調查指出，有6成企業將發中秋獎金，平均新台幣1543元。人力銀行也提醒，除了發獎金，企業贈禮時應注意細節及禁忌，像是傳播、醫護業避免贈送象徵「旺」的鳳梨製品。

yes123人力銀行今天透過新聞稿發布「中秋禮金與過節計畫調查」，有60.2%企業會發放中秋獎金，其中，19.4%企業透露，獎金將超過500元至800元不到，37.7%企業預估發放800元至1200元，10.1%企業發1500元至2000元的獎金，平均發放獎金1543元，相較去年平均1573元，少了30元，減幅1.9%。

觀察企業在春節、端午、秋節所發放的三節獎金，調查指出，有73.2%的企業表示，總金額算持平，11.5%企業增加，15.3%透露，較去年減少。

除了發放獎金，企業會採買月餅禮盒送禮給員工或是公務送禮，調查指出，企業偏好贈禮前5名為月餅禮盒、鳳梨酥或蛋黃酥、文旦、甜點或餅乾禮盒以及綜合水果禮盒。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一。如果中秋節發放的獎金增加了，意謂著年終獎金也有機會跟著增加，若獎金減少則恐象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。

楊宗斌提醒，觀察送禮排行榜，反應企業對中秋送禮依舊比較保守、制式化，企業應該以應景又不失禮為原則，並注意細節及禁忌。

他舉例，對大眾傳播業、醫護業而言，企業不要送鳳梨酥象徵「旺旺來」的禮品，甚至連芒果以及相關製品也盡量避免，因為象徵忙不停。

對證券業來說，商務送禮應盡量避免有熊的圖樣，因為恐有象徵反轉成「熊市」的空頭市場；不要送房仲業者芭樂，避免產生芭樂票聯想。

yes123求職網於8月7日到8月21日進行中秋禮金與過節計畫調查，以網路問卷進行抽樣，企業有效問卷共925份，信心水準為95%，誤差值為正負3.22個百分點。（編輯：楊凱翔）1080903