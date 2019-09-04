花蓮爭取韓國直航 敲定10月中每週3班往返

花蓮縣政府爭取韓國直航，敲定10月中起，每週3航班往返花蓮、仁川，韓國航空公司上週也派代表到花蓮航空站現勘。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年9月4日

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣政府爭取韓國直航，敲定10月中起，每週3航班往返花蓮、仁川。花蓮縣觀光處長唐玉書今天指出，過去韓國旅客訪花多以一日遊為主，直航目標要留住旅客，推展深度旅遊。

花蓮縣政府今年4月帶領在地旅遊業者、攜名產伴手禮赴韓拜訪，與當地旅遊業者交流，洽談合作機會，促成這次與廉價航空公司合作，每週二、四、六推出固定航班。

唐玉書接受中央社記者採訪指出，韓國人喜歡爬山，太魯閣國家公園深受喜愛；花蓮的原住民、客家文化，也有吸引力；飲食上，還有剝皮辣椒等醃漬物，旅遊、文化、飲食都有誘因。

唐玉書表示，花蓮國際遊客以日本人為大宗，再來就是韓國人，但過去70％都是一日遊，提升觀光產值能量有限，這次直航，一架次約能帶進180餘名遊客，目標就是要留住遊客。

花蓮休閒旅遊協會理事長葉陳錦接受中央社記者採訪指出，過去韓國遊客來花蓮多以團進團出，假期短、行程多，加上不喜歡移動行李的特性，造成留不住人的狀況。

葉陳錦說，花蓮北、中、南各具特色，這次直航鎖定自由行客群，讓遊客重心放花蓮，希望縣府加強推廣旅遊資訊曝光，透過部落客、媒體等宣傳花蓮景點。

有旅行業者提出建議，過去韓國團客來台團費都不高，如何在低價市場殺出活路將是一大考驗；針對自由行客，語言不通、交通便利性也是問題，應同步提升業者語言能力，提供多語服務。

唐玉書表示，旅遊文宣上有提供多語摺頁，也鼓勵飯店、餐飲業者增加韓文標示；另將編列明年度預算，在指標性文宣、旅遊資訊上提供韓文翻譯。（編輯：戴光育）1080904