台南第2起家庭群聚登革熱 疑母泰國染病傳兒子

疾管署5日公布台南市新增1例本土登革熱病例，個案同住兄弟日前曾確診登革熱，衛生單位調查發現，兩兄弟母親8月初曾赴泰國旅遊，研判可能是境外移入引發的本土家庭群聚。圖為疾管署防疫人員加強孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年9月5日

（中央社記者張茗喧、張榮祥5日綜合報導）疾管署公布台南市新增1例本土登革熱病例，個案同住兄弟日前確診登革熱，衛生單位調查發現，2兄弟的母親8月初曾赴泰國旅遊，研判可能是境外移入引發的本土家庭群聚。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，新增個案是家住台南市北區雙安里的30多歲男性，近期未出國，8月25日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、倦怠等症狀並於當日就醫，由於症狀未改善，8月27日再次就醫後通報登革熱及判定二採，9月4日二採抗體陽轉確診。

羅一鈞表示，個案發病前活動地以北區雙安里住家及安南區長安里工作地為主，其同住兄弟是8月31日公布的台南市第21例本土病例，依發病日研判為一起家庭群聚。

根據調查，個案的媽媽8月初曾赴泰國旅遊，回國後出現倦怠症狀但沒有發燒，因此醫師並未懷疑是登革熱，但家中2兄弟隨後陸續確診登革熱，媽媽在擴大疫調時才確診為境外移入登革熱，可能在家中遭蚊子叮咬後傳染給2名兒子。

羅一鈞指出，因應該起群聚，衛生單位自8月28日至今持續加強個案住家及活動地周邊病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治等工作。

台南市政府衛生局人員今天指出，北區這戶人家是台南第2個家庭群聚感染，首個家庭群聚感染在東區，也是3人染病，全是本土病例。

根據疾管署統計，今年截至9月4日國內累計78例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市23例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有363例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

近日各地均有局部大雨發生，疾管署呼籲，雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應掌握防疫時效，加強環境巡查並迅速清除積水容器，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張芷瑄）1080905