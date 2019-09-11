女子罹糖尿病 1年減重20公斤免吃藥

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）44歲的邱女罹患糖尿病，身高160公分，體重一度71公斤，在藥物治療、減少攝取澱粉類食物和高甜度水果之下，1年減重20公斤，血糖值恢復正常，至今半年不用吃藥及注射胰島素。

擔任室內設計師的邱女因工作關係經常久坐，在辦公室就是喝手搖飲料，幾乎沒有在運動，體重因此直線上升。邱女說，2年前開始覺得身體不舒服，接受檢查發現自己的糖化血色素竟然高達10.7%，想到自已年紀輕輕就要成為糖尿病患，於是趕緊向醫生求救。

彰化員林市宏仁醫院副院長朱建統今天指出，一般人以為罹患糖尿病一輩子要吃藥，其實糖尿病就是胰臟有問題，只要讓胰臟獲得充分休息，患者就有機會擺脫藥物，一般人糖化血色素正常值約為4%到6%，糖尿病人最好控制在7%以下。

朱建統說，台灣的糖尿病患者大多跟家族史、肥胖以及後天飲食和運動習慣不良有關係，導致胰臟衰竭，患者應減少攝取澱粉、水果以及含糖飲料，因為這些食物會分解成葡萄糖，葡萄糖是血糖來源，體內血糖值高，還會加速動脈硬化。

朱建統表示，除了注意攝取的食物外，也要注意運動，像是在晚餐後走1萬步，可以有效降低血糖值，當血糖低於100mg/dL時，胰臟就不必分泌胰島素，睡眠時，胰臟也在休息，修復受損的組織，充分的休息對身體健康也有幫助。（編輯：陳清芳）1080911