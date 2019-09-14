中秋烤肉吃出健康 3大NG行為別再做

（中央社記者張茗喧台北14日電）中秋假期烤肉已是聚會必備活動，許多人經常一罐烤肉醬、一把刷子刷到底，或是邊烤邊擠檸檬汁，甚至以保麗龍器皿盛裝熱食，都是常見的錯誤行為，恐將細菌、致癌物吃下肚。

不論各種節日，烤肉已成了台灣街頭最常見的風景，只要留意幾點小撇步，就能吃得更健康。

衛生福利部食品藥物管理署科長廖家鼎表示，許多人經常不分生食、熟食，總是一把刷子、一罐烤肉醬從頭刷到尾，恐將生肉、生菜上的細菌或蟲卵汙染到其他食物，嚴重恐造成食物中毒或感染寄生蟲。

想避免生、熟食交叉感染，廖家鼎建議無論烤肉醬、烤肉刷、砧板、菜刀、器皿等，都應準備兩套，將生食與熟食分開使用。

為了增添烤肉風味、去油解膩，許多人會在烤肉時擠檸檬汁、果醋等酸性調味料，但這些酸性物質可能使烤網、鋁箔紙中的重金屬溶出，隨食物吃下肚，建議等到烤完以後再沾取食用；烤肉時也須注意，若烤肉網外觀掉漆或有刮痕，都會提高重金屬溶出風險，一旦發現破損就應丟棄換新。

此外，不少超市販售的食材以保麗龍器皿盛裝，有民眾把食材取出後，將器皿留著盛裝熟食，廖家鼎提醒，保麗龍主要成分是聚苯乙烯，遇到攝氏75度以上高溫可能釋放具揮發性、有毒的苯乙烯，建議盡量避免使用，改以耐熱度較夠的不鏽鋼或陶瓷碗盤較健康。（編輯：管中維）1080914