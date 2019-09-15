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全力護石虎 國產署將以國有地做緩衝基地

最新更新：2019/09/15 09:29

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）協助保育瀕臨絕種石虎，財政部國產署表示，將在石虎頻繁出現的苗栗、南投、台中淺山地區，盤點出國有地，開放保育團體認養，作為緩衝基地，避免石虎遭更多傷害。

國產署署長曾國基表示，根據國有土地管理使用原則，非公用國有地使用有3項原則，1是生態保育，2是公務或公共使用，3是開發活化；過去在生態保育這塊，國有地的角色比較被動，希望從今年開始化為主動，除重視開發活化，挹注國庫，也要環境保育。

曾國基說，石虎在台灣已列為瀕臨絕種保育類動物，根據動保團體統計，數量僅剩約500隻，分佈地點包括苗栗、南投及台中的淺山地區，因與人類活動區域重疊，因此經常看到石虎因覓食不幸遭到路殺，或是有追捕周遭居民家畜的情形。

曾國基表示，為協助保育瀕臨滅絕的石虎，決定騰出淺山地區國有地，提供緩衝基地。先前已尋求林務局協助，找出石虎出沒熱點，取得座標，目前正在套用國有土地資訊管理系統相互比對，目標盤點出延續性的塊狀國有地，提供作為石虎保育之用。

曾國基說明，盤點出適合的國有地後，如果是未開發的國有土地，將依據「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，開放給保育團體來認養維護；如果是已出租國有地，則會以獎勵措施鼓勵承租人進行友善耕作，讓石虎能在當地安心成長繁殖，同時也不影響承租人權益。

至於作業時程，曾國基表示，希望在1至2個月內盤點完所需的國有土地，之後交給林務局，開放保育團體認養，目標在年底前完成，「越早完成，越能保護石虎不受傷害。」（編輯：鄭雪文）1080915

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