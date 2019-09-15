彰化南郭官舍群成青創基地 老屋活化展新貌

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣文化局開放彰化南郭官舍群2號及3號官舍作為青年文創創業基地，成為創作工作室以及實驗書屋，今天舉辦試營運開幕典禮，進駐的業者表示，期盼讓老舊官舍活化呈現新貌。

位於彰化市南郭路的南郭官舍群，原為日治時期的高等官員宿舍，根據彰化縣文化局提供的資料，南郭官舍群包含彰化郡守官舍及彰化郡職員官舍共計8棟建築，目前由彰化縣政府管理，其中彰化郡守官舍已被縣府登錄為縣定古蹟。

彰化縣文化局則是開放職員官舍作為青年文創創業基地，對外公開徵求合作團體，經由審查營運管理維護計畫書等程序後，選出由國立彰化師範大學研究生李彥緯、游心妤承接南郭官舍群2號官舍，作為創作工作室及展演活動空間；白色方塊工作室則接下3號官舍，經營實驗書屋。

南郭官舍群2號及3號官舍今天舉辦試營運開幕典禮，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬、彰化市長林世賢以及時代力量彰化縣議員吳韋達等人都參加開幕典禮，參觀作為創作工作室的2號官舍以及成為實驗書屋的3號官舍。

彰化縣長王惠美致詞時說，南郭官舍群曾是縣府官員的宿舍，具有歷史文化意義，但是因年代久遠，宿舍需要整修，文化局以公益換租的方式對外公開徵求團體進駐，期盼透過年輕人的創意，為地方提供更多藝文和地方文史相關課程，相信年輕人的創意和歷史建築會擦撞出新火花。

在官舍經營實驗書屋的白色方塊工作室成員劉筱恩受訪時說，因為採公益換租方式經營，書屋的書籍是透過文化局對外募集而來，他們也設計主題書展，10月中第一場的書展就以菜市場為主題，介紹有關飲食的書籍，推廣閱讀，街坊鄰居看到官舍要做書屋，也說未來要帶家中的小朋友到書屋來閱讀，讓他們很開心，能跟在地有更多的互動。（編輯：謝雅竹）1080915