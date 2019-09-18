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非洲豬瘟防疫 立院建議加強跨機關聯合演訓

最新更新：2019/09/18 11:42

（中央社記者范正祥台北18日電）防範非洲豬瘟入侵，立法院預算中心「109年度中央政府總預算案整體評估報告」提出研究建議，加強跨機關聯合防疫演訓。

立法院預算中心在報告內容指出，政府重視非洲豬瘟疫情防制和防疫工作。具體作為包括107年度至108年度地方政府辦理非洲豬瘟演習，截至108年7月底各縣市均已完成1次以上防疫演習；107年12月26日農委會也會同海洋委員會、財政部、內政部、行政院、環境保護署、國防部、屏東縣政府等機關完成全國性演習1次。

另外，政府也透過農委會中央應變中心及「行政院走私偷渡聯繫會報」等平台，定期及不定期交換防疫資訊，與相關部會及地方政府保持溝通及業務合作機制。

報告中也指出，海岸巡防機關強化各項防疫勤務作為，截至108年7月底止執行情形，包括海上登檢929次、漁港檢查104萬532艘次、商港檢查8萬2468艘次，通報農委會防檢局5565次，執行成效尚稱良好。

論及如何持續策進防疫整備工作，立法院預算中心提出建議，呼籲加強跨機關聯合防疫演訓，以提升機關協調與聯繫能力，建立制度化、常態化的聯合應處機制。

立法院預算中心在報告中指出，103年度至106年度海岸巡防機關與防檢疫機關的演訓工作大都自行辦理，聯合防疫演訓也少有大規模動員情形；107年度及108年度因應非洲豬瘟疫情的需求，已辦理跨機關防疫聯合演練場次計12場。（編輯：林興盟）1080918

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