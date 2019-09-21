晚期卵巢癌難治易復發 定期超音波檢查助揪病灶

（中央社記者陳偉婷台北21日電）卵巢癌早期難發現，等有症狀，多已近晚期，不僅治療受限，也容易復發，患者可能身陷反覆化療困境。醫師提醒，卵巢癌無法預防，婦女應定期超音波檢查，早期發現有助治療。

61歲的徐女士早已停經多年，2年多前突然發現私密處有褐色分泌物、很像月經來潮的出血，且經常流出羊水般的液體，警覺不對勁，就醫數次，但被當作間質性膀胱炎或腸胃疾病，治療卻始終不見改善。

直到半年後，徐女士才在一次腹部超音波檢查中被發覺異常，進一步檢查確診為晚期卵巢癌。此時的她，不僅腹部明顯腫脹，腫瘤占據腹部，癌細胞更已擴散侵犯腸道，不得不做人工造口幫助排便。

林口長庚紀念醫院婦產部婦癌科主治醫師周宏學今天下午在記者會表示，根據105年台灣癌症登記資料，一年共新增1507名卵巢癌患者，且一年有超過600人因卵巢癌死亡，比子宮體癌更惡性。

至於卵巢癌棘手的原因，周宏學說，此癌早期相當難發現，完全沒有症狀，等到出現腹脹、腹痛、頻尿等症狀時，很多人又自以為是「肥胖」或「便秘」，有近5成患者確診時都已經晚期。

周宏學表示，卵巢癌晚期也相當難治療，相較於乳癌、肺癌、大腸癌，晚期卵巢癌的治療武器較少，除了手術外，過去20年只有放射線治療和化學治療可選擇，目前第一線主要又以手術加化療為主。

另一個困境是，卵巢癌很容易復發。周宏學說，國外研究發現，晚期卵巢癌患者經手術和化療標準治療、達到完全緩解狀態後，約7到8成會在一年至一年半左右復發，且隨著每次更換新的化療藥而產生抗藥性，導致疾病無惡化的間隔縮短。

周宏學表示，幸好近年有標靶藥物加入，研究發現，晚期卵巢癌患者用抗血管新生標靶搭配化療，可延長疾病無惡化時間，降低復發風險，甚至也可延長第4期患者整體存活期。不過，標靶藥物目前沒有健保給付，每個月約自費新台幣數萬元。

台灣癌症基金會副董事長、中央研究院院士彭汪嘉康說，常見的婦癌包含乳癌、子宮頸癌、卵巢癌和子宮體癌4種，近年乳癌和子宮頸癌的防治成效顯著，但還需從較不為人知的卵巢癌和子宮體癌著手，守護婦女健康。

周宏學表示，卵巢癌主要與基因有關，無從預防，也欠缺好的篩檢方式。若有早期發現，唯有定期到婦產科做超音波，有助早期發現、治療。

徐女士的先生也在記者會表示，以前都以為只要定期做乳房、子宮頸抹片檢查，就能遠離婦癌威脅，沒想到還有一種癌症是卵巢癌，呼籲政府能加強宣導卵巢癌，增加民眾認知，對疾病保有警覺。若罹病，也不要輕言放棄。（編輯：張芷瑄）1080921