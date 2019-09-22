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包租代管第2期10月上路 擴大補助達2萬戶

最新更新：2019/09/22 18:51

（中央社記者劉姵呈台北22日電）為擴大辦理社會住宅，內政部營建署今天表示，第2期包租代管將於10月上路，將與國家住宅及都市更新中心、六都的租賃公會合作，遴選出租賃住宅服務業者加入，2期合計將擴大補助達2萬戶。

內政部營建署國宅組長歐正興指出，「租賃住宅市場發展及管理條例」從去年6月27日上路後，已經一年多，全台灣成立的租賃業者超過300家；因此，政府希望除了縣市政府辦理之外，也加入住都中心、租賃公會一起合作，遴選出最適合的業者，負責該縣市的包租代管業務，預計將創造1萬5000戶的包租代管服務。

歐正興表示，不論是公會版或是縣市版加入計畫的房東及業者，都可享有獎勵補助及稅賦減免等優惠；不過為了提升品質，第2期計畫的業者，必須先取得租賃住宅服務業登記證，才有資格。

歐正興指出，第1期社宅包租代管已經在各個縣市政府陸續開辦，當時因為是試辦，且租賃專法也還未正式上路，只有找房屋仲介、物業管理公司合作；不過，因為各都開辦速度不一，加上房東對包租代管的認識尚不足，目前都還在媒合中，第1期已完成包租代管服務的有5000戶。

歐正興說，政府希望透過第2期包租代管上路，可以拓展更多房源，使租屋市場更健全，若加計第1期合計將擴大補助達2萬戶。（編輯：蘇志宗）1080922

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