台電瓩設計獎開跑 總獎金60萬再創5年新高

2019瓩設計獎25日正式開跑，大專院校及高中職學生各分為平面海報設計、多媒體製作2類別，以再生能源與智慧家庭兩大主題發揮，台電今年祭出總獎金60萬元，首獎從3萬元加碼至5萬元。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年9月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台電瓩設計獎已邁入第20年，台電說，今年總獎金再創5年新高，達新台幣60萬元，期盼吸引更多大專院校及高中職學生參與競賽，藉此提升青年學子用電知識，也讓生硬的電力議題變得有趣。

台電舉辦校園電力宣導競賽活動已進入第20年，2019瓩設計獎今天正式開跑，大專院校及高中職學生各分為平面海報設計、多媒體製作2類別共4組，各類組需以再生能源與智慧家庭兩大主題自我發聲，最終將取前3名及佳作12名，共60個得獎名額。台電今年祭出總獎金60萬元，首獎從3萬元加碼至5萬元。

台電在今天舉行記者會，台電發言人徐造華表示，台電20年來持續用心宣導，期盼透過互動改變學生想法，讓青年學子瞭解國際能源趨勢與電力知識，今年競賽獎金創5年來新高，希望參賽人數一同締造新猷。

台電說，希望每個人可以從學生時期可試著感受與思考，電力並非只是隨手開關，「用一度電很簡單，發一度電很不簡單」，期待生硬的電力議題，能經過學生創意轉化成平易近人的有趣資訊。

台電統計，近10年來共有15萬2176人參賽、累計1萬2862件作品投稿，發出超過750萬元獎金，去年投稿件數更達到2300件，創下歷史新高。台電表示，開放投稿至明年2月10日，台電後續也將在各地舉辦50場校園說明會，活動詳情請參考活動官網（https://powercamp.taipower.com.tw/）。（編輯：趙蔚蘭）1080925