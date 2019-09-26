人臉辨識技術進入校園 民團憂侵犯隱私

（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣人權促進會等民間團體今天指出，台灣有越來越多學校引進人臉辨識技術，用於課堂簽到、校園門禁與安全維護等，但這恐侵犯隱私，也有生物特徵外洩等疑慮，不該讓師生處在被高度監控的環境。

台灣人權促進會、人本教育基金會、台灣學生聯合會、親子共學教育促進會及民進黨立委李麗芬、尤美女等人，今天在立法院召開「人臉辨識進校園，師生隱私誰來顧」記者會，並發布新聞稿說明訴求。

台灣人權促進會專案經理何明諠認為，近2年全台至少有超過10件校園內使用人臉辨識的案例，而且啟用頻率有逐漸增溫的趨勢，然而校園安全是否因人臉辨識技術的引入而提升，並無法確定，但全校師生進入校園的紀錄卻可能因此被長期紀錄，這就是顯而易見的監控，也與校園是為了培養學生獨立自主的人格背道而馳。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，人臉辨識本質上是監控的問題，再多的方便、智慧，或是再多的校園安全的說法，都不能改變其監控的本質。因此除非有強大的必要，否則不應要求學生讓渡隱私權。

馮喬蘭說，建立相關規範可能有需要，但若欠缺足夠的使用必要性，校園內根本不應使用這樣的系統。

新聞稿最後提到，人臉辨識一直以來都被視為是具高度侵入性、運作隱晦而不透明、辨識有偏誤、使用上欠缺規範的生物辨識技術，使用在以發展自主人格為核心的教育場域，除了有長期監控師生校園活動、資訊安全的風險外，更會破壞原先教育場域的核心目的。

台灣人權促進會等團體期待，教育部及國發會能合作，儘速掌握並限制各級校園內使用的現狀，並對此技術在校園內的使用，建立起具體的相關規範，不要讓校園師生處在作息被高度監控的環境。（編輯：黃國倫）1080926