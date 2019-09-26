防狂鹿症侵台 鹿類製品109年納系統性查核

（中央社記者張茗喧台北26日電）美國、加拿大今年初傳出狂鹿症疫情，繼衛福部中醫藥司禁止輸入疫區鹿茸、鹿鞭、鹿角膠後，食藥署今天宣布明年元旦起，鹿類製品將納入系統性查核。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「輸入食品系統性查核實施辦法」，新增調製乳粉、鹿茸、鹿鞭等其他鹿來源產品。

食藥署食品組長蔡淑貞表示，食藥署民國103年起陸續公告肉、乳、蛋、動物油、水產品等動物性產品，出口國須通過食藥署系統性查核機制，經書面審查及境外實地查核才可進口，目前有16個國家食品通過系統性查核；這次之所以新增鹿肉外的相關產品，主要是強化「鹿慢性消耗病」，即俗稱「狂鹿症」的防疫。

蔡淑貞指出，除了原先就納管的鹿肉，未來作為食品用途的鹿茸、鹿鞭等若要進口台灣，不僅得通過書面審查，還得通過食藥署派員查核，才可申請報驗，新制明年元旦起上路。

食藥署食品組技正白美娟表示，食品用途的鹿來源產品進口量不多，去年共計35批，14批來自波蘭、8批中國大陸、5批西班牙、5批俄羅斯、3批烏克蘭；其中以中國進口重量最多，達107.64公噸。（編輯：張雅淨）1080926