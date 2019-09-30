颱風米塔襲台 4352戶仍停電中台東縣最多

（中央社記者劉姵呈台北30日電）颱風米塔來襲，根據台電統計，截至今天下午5時，全台曾停電戶數累計共2萬5294戶，其中2萬942戶已復電，有4352戶仍停電中，停電區域包括台東縣、宜蘭縣、桃園市、新北市、花蓮縣。

颱風米塔來襲，強風引起山區樹枝壓到電線，電線跳脫、斷線而致停電災情。台灣電力公司指出，目前台東縣停電2677戶，主要集中在長濱鄉、成功鎮；宜蘭縣礁溪鄉、壯圍鄉計有1058戶停電；另外，桃園市新屋區、中壢區新增398戶停電；新北市汐止區新增204戶停電；花蓮縣花蓮市新增15戶停電。

台電也表示，颱風米塔襲台，稍早風雨曾造成離島蘭嶼停電約1300戶，經台電動員搶修，目前均已復電。

中央氣象局預測，颱風米塔的中心將在今天深夜至明天凌晨從台灣東北角沿海通過，北部風雨最強；另外，米塔移動快速，但不致於成為西北颱，明天上午台灣本島可望脫離暴風圈。（編輯：林孟汝）1080930