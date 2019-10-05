補班日歡樂到凌晨 大直白晝之夜電音開場

（中央社記者陳怡璇台北5日電）第4屆「台北白晝之夜」登場，近百組藝術團隊集結，從捷運大直到西湖站，12小時不斷電跨夜到明早6時。今天晚上以電音結合炫目視覺效果揭幕，人潮塞爆美麗華廣場。

「白晝之夜」為全球性夜間城市藝術節，今年台北市以「雙面芭蕾」為主題在大直及內湖舉辦，透過45場表演及設置的22處藝術裝置，讓市民在辦公大樓、商場等地找回日常況味，如設置在美堤河濱公園的大白兔作品「打攪」就成為活動主視覺，吸引多人搶拍。

由於今天是補班日，許多民眾下班就直奔大直參加開幕式，人潮擠爆美麗華百樂園戶外水舞廣場。表演團隊HH帶來「HH x 跳（Dj set）」演出，將電音結合炫目視覺特效，並邀民眾與表演舞團共舞，現場氣氛熱烈。

白晝之夜藝術總監胡朝聖表示，此次主題「雙面芭蕾」意指每個人就像是城市芭蕾舞者，跳出自己的文化與內涵，今晚大家都是藝術家。

白晝之夜活動將持續至明天凌晨6時，台北捷運表示，文湖線「劍南路站至忠孝復興站」將延長單向營運服務至凌晨2時，旅客可於劍南路站進站搭車，其他車站如大直、松山機場、中山國中、南京復興及忠孝復興站僅能出站。列車班距則依需求隨時調整或機動加開班次。（編輯：洪學廣）1081005