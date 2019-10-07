調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）根據人力銀行調查，45歲以上的受訪者平均想在61.1歲退休，且認為需準備退休金平均達新台幣2456萬元，退休生活才能無虞，然而，目前僅有22.7%受訪者達到目標。

yes123求職網新聞稿今天公布「中高齡勞工危機與銀髮族照護調查」，調查顯示，在45歲以上的受訪者有31.8%將退休年齡定在60歲至65歲，19.6%設在65歲至70歲，16.2%設為55歲至60歲就想退休；平均退休年齡為61.1歲。

不過，45歲以上的受訪者僅有8.9%為「退休中」，68.2%「尚未退休過」，剩下的22.9%則是「曾經退休過，但又重返職場」。

調查顯示勞工重返職場的原因有，覺得退休金準備不夠、想分擔家計、覺得離開職場後生活無趣、仍有長輩要扶養以及子女尚未開始工作等。

此外，調查顯示，受訪者平均認為退休金需達2456萬元，退休生活才能無虞，但是，僅有22.7%受訪者達到目標。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，不少中高齡勞工已退出職場，卻因家庭經濟壓力，需要重新找工作。但已離開勞動市場一陣子，想恢復或找到相同職務，領到原本薪資水準其實不容易。

楊宗斌建議，政府可透過「獎勵僱用」方式，當企業聘用一定比例中高齡勞工，政府就給予薪資補助或者賦稅優惠。此外，若公司能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣給予相關受訓津貼。

他說，除了仰賴官方的年金保障，建議勞工可採取「多管齊下」的方式，比如運用長照險、失能險，才有可能確保退休生活無虞。

yes123求職網於9月12日到9月26日進行「中高齡勞工危機與銀髮族照護調查」，有效問卷共計1048份，信心水準為95%，誤差值為正負3.03個百分點。（編輯：郭萍英）1081007