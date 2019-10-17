新北偏鄉遠距醫療示範 貢寮烏來照護零時差

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天起在貢寮及烏來衛生所，成立遠距醫療照護示範據點，透過雲端大數據及攜帶式智能科技醫療設備，以遠距會診填補相關專科醫師的需求，以守護偏鄉民眾健康。

衛生局今天在貢寮衛生所公布，將導入雲端大數據，鏈結大型醫院為後端支援，經醫師評估可安排合作醫院專科醫師即時連線會診。會診以不需觸診、以身心科及胸腔內科優先，視成效再擴大至其他科別。

衛生局醫事管理科長楊時豪晚上接受中央社訪問時表示，消防局救護車也有雲端智能救護系統，即使在救護車急診路上，後端醫院也可同步看到病人各項生理數據，事先判讀並準備緊急醫療資源。

衛生局長陳潤秋表示，衛生所在第一線守護偏鄉民眾健康，但遇上急診或有專科醫師需求，就得忍受舟勞頓到大醫院，往往延宕最佳醫療時機。

今年新北市貢寮衛生所與汐止國泰醫院、烏來衛生所與新店耕莘醫院合作，規劃遠距醫療照護，除遠距智能急診、遠距視訊會診外，還有慢性病個案管理，及到宅醫療護理。

楊時豪說，在到宅居家護理方面，第一線居家護理師藉由攜帶式可傳輸的平版電腦、輕量化的醫療裝備提供居家照護時，衛生所醫生也可透過遠距醫療視訊即時診視，照護品質零時差。

衛生局長陳潤秋說，明、後年將陸續在雙溪、平溪、石碇及坪林衛生所開辦遠距智能全人醫療照護。

市長侯友宜也在記者會表示，衛生所常無法滿足社區民眾全科別的醫療服務需求。8成長者患有1種以上的慢性病，控制不佳容易惡化。急診時，也因交通不便易延宕黃金治療時機。

法鼓山慈善事業基金會今天捐贈1輛「福祉車」、佳紡國際貿易公司捐贈1輛「醫事人員巡迴診療車」給貢寮區衛生所，協助基層醫療接送長者或身心障礙者醫療、復健服務。（編輯：方沛清）1081017