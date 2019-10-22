台灣週增6例境外移入屈公病 全都來自緬甸

衛生福利部疾病管制署22日公布，台灣上週新增6例境外移入病例，都來自緬甸；提醒民眾，到流行區應注意防蚊。中央社記者陳偉婷攝 108年10月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，台灣上週新增6例屈公病境外移入病例，都來自緬甸，包含一起群聚案，個案發病前在緬甸參加宗教活動。醫師提醒，到流行地區應注意防蚊。

疾管署下午公布，台灣上週新增6例屈公病境外移入病例，都來自緬甸，顯示當地屈公病疫情仍持續，其中包括一起群聚感染事件。

群聚個案為北部20多歲及50多歲女性，發病前都曾在緬甸仰光參加同一個宗教活動，均於9月6日在緬甸發病，以關節痛、骨頭痛為主。其中50多歲個案在當地甚至就醫高達6次，但症狀都沒有緩解，腳部關節痛到難以走遠。

兩人在10月18日返國入境時主動到機場檢疫站通報，經檢驗確診感染屈公病，兩人目前均已過可傳染期。

屈公病感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在1週內可康復。但也有患者的關節痛會持續一段時間。

疾管署統計，近1個月國內新增屈公病境外移入病例共13例，感染國家以緬甸為主（11例）。今年截至10月21日，累計81例境外移入病例，自緬甸移入59例最多、其次為泰國12例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

國際疫情資料顯示，鄰近台灣的泰國屈公病疫情上升且處流行期，近期病例以中部及南部為多。印度今年截至9月累計超過4萬例疑似病例，馬來西亞及新加坡疫情下降，但每週仍持續有新增病例。

羅一鈞表示，部分國家屈公病疫情持續，國內仍有境外移入病例出現，提醒民眾出國前務必蒐集相關防疫資訊；到流行地區期間，應加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，以降低感染風險。

疾管署提醒，民眾返國後如出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹、關節痛等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史，以利醫師診治，如醫療院所遇到疑似症狀患者，務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形）並及早通報。（編輯：管中維）1081022