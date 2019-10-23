上班族腹痛腹脹2年 原是腸躁症上身

（中央社記者張榮祥台南23日電）上班工作壓力大的陳姓女子，2年來常腹痛及腹脹，排便後症狀雖緩解，但腹部不適會伴隨排便次數增加，就診後才知是腸躁症上身。

成大醫院胃腸肝膽科醫師楊貳翔今天指出，36歲陳女2年來常腹痛及腹脹，更讓她煩躁的是症狀經常發作，每週至少1次以上，排便後腹痛症狀雖緩解，但腹部不適會伴隨排便次數增加。

陳女曾在胃腸科門診做了抽血、腹部X光、超音波、胃腸鏡等檢查，卻未檢出異常；醫師檢視陳女症狀，確認罹患大腸激躁症（簡稱腸躁症），陳女則透過醫師建議的低FODMAP飲食療法，且改變生活型態，最後明顯改善腹痛及腹脹。

楊貳翔指出，FODMAP是一群短鏈碳水化合物，包括果聚糖、半乳寡醣、乳糖、果糖、山梨糖醇及甘露醇等，具有不易被腸道消化或吸收，及迅速被細菌發酵的特性。

他表示，FODMAP食物抵達小腸時移動緩慢，且將水分帶入腸道，在進入大腸時會被腸道細菌發酵而產生氣體，這些多餘的氣體和水分會導致腸壁被拉伸和擴張，造成腸躁症病人因腸道過度敏感，出現疼痛和不舒服的症狀。

楊貳翔說，腸躁症在台灣的盛行率約23%，好發於女性，除可透過規律運動、紓緩壓力及藥物治療外，也能從調整飲食上著手。研究顯示，運用低FODMAP飲食能減輕腸躁症症狀，改善腹痛、腹脹、大便型態、大便頻率、便急、腹痛天數等。（編輯：謝雅竹）1081023