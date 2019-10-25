彰市鐵路高架化審查通過 王惠美盼帶動發展

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）交通部今天召開彰化市鐵路高架化可行性研究審查會，彰化縣長王惠美特別北上向中央爭取，交通部宣布審查通過，王惠美則說，感謝交通部的支持，也帶動彰化市舊城區的發展。

交通部下午召開「彰化市鐵路高架化可行性研究」審查會，會議由交通部次長黃玉霖主持，王惠美、中國國民黨籍立法委員柯呈枋、民主進步黨籍立法委員陳素月等人都親自到場，爭取審查通過。

根據彰縣府公布的新聞稿，在交通審查會議結束後，由黃玉霖宣布審查通過並說明，結論分成4點：第一、要求縣府成立專案小組，針對違法建物及拆遷物權益妥善處理。第二、扇形車庫及車站文資必須妥善保存與活化。第三、配合彰化建城300年的歷史，請縣府與台鐵局妥善規劃彰化大車站計畫，進行計畫區內的容積移轉使用，尤其車站站體應盡量朝高密度開發使用。第四、請縣府做好各車站聯外交通及道路規劃。

王惠美則說，縣民期盼彰化市鐵路高架化已經等了20多年，彰化火車站站前的景觀數十年來都沒有改變，鄉親期待很深，而彰化市鐵路高架化不只是交通建設，也是城市再造工程。

王惠美表示，縣府將站區分為鐵道文化專用區、車站專用區以及商業區3個開發單元，以火車站為中心，提供彰化市舊城區所需的商業、住宅及公共設施方面來消弭鐵路設施的阻隔，帶動彰化市舊城區發展。

根據縣府提供的資料，彰化市鐵路高架化以原線高架四軌布設方式規劃，高架路段為穿越國道3號後自金馬陸橋北側爬坡，過大埔截水溝後降坡，計9.5公里，總建設經費399億元。為擴大高架化效益，將新設金馬和中央2座通勤車站；扇形車庫將動態保存，並成立鐵道文化園區，兼具古蹟活化功能，而計畫今天在交通部審查通過後，將送行政院核定。（編輯：林沂鋒）1081025