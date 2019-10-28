覺醒藝術聲請破產 嘉市府籲消費者保障權益

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市有10年歷史的知名公司「覺醒藝術」10月中旬已正式向嘉義地方法院聲請破產；嘉義市政府今天再次建議消費者，明年1月20日前向信用卡發卡銀行申請爭議款項，保障權益。

嘉義市政府消保官黃崇傑今天表示，覺醒藝術策展有限公司日前已委託忠正法律事務所向嘉義地方法院提出民事聲請破產宣告狀，消費者已購買未來票，建議使用信用卡購票者，儘速於明年1月20日前，向信用卡發卡銀行申請提列爭議款。

黃崇傑指出，消費者需檢附相關證明文件，向發卡銀行申請列為爭議款項，銀行同意後，即暫時停止支付該筆款項；如已繳納款項者，發卡銀行則依比例退還款項，如尚未繳納款項者，則無須再行繳納。

另外，覺醒藝術公司聲請的破產宣告狀，在嘉義地方法院裁定前，如消費者以現金購票，請持續注意法院的公告，於期限內向破產管理人申報債權。消費者如有疑義，可於上班時間撥打消費者諮詢服務專線「1950」洽詢。

根據覺醒藝術資料，2009年由嘉義市一群高中生創辦的「覺醒音樂祭」，舉辦至今10年，成為知名的國際搖滾音樂節。覺醒藝術突然於9月間在臉書（Facebook）貼文宣布將聲請破產。（編輯：陳清芳）1081028