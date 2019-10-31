成醫開設高齡醫學門診 跨學科一站式照顧

（中央社記者張榮祥台南31日電）因應高齡社會，成大醫院今年8月開設高齡醫學門診，且成立高齡醫療照護中心，透過整合性醫療，注重功能評估、及早評估介入衛教和持續追蹤，以免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

成大醫院高齡醫學部醫師羅玉岱今天指出，衛福部國民健康署統計，國人65歲以上罹患1種慢性病者近9成，2種慢性病逾7成，3種超過5成，顯示高齡者醫療需求趨於複雜。

全民健保醫療也統計，2017年65歲以上病人門診費用占率超過1/3，老年人就診人次也占所有門診人次的27.1%，而這些尚未包含隱形的家庭照顧成本和長期照護費用。

羅玉岱表示，老年人罹患疾病常是多重病因、表現不典型，嚴重性常被家庭照護者忽略，加上多種慢性疾病交互發生，更加重原有疾病的惡化和功能退化，影響獨立生活的能力，進而降低老年人自尊及生活品質，顯著增加死亡的風險。

很多老年人會出現「老年病症候群」，包括認知功能衰退、憂鬱、衰弱、不良於行、跌倒、營養不良、尿失禁、用藥問題、睡眠障礙、孤獨感、經濟問題等。

因此，成大醫院今年8月開設高齡醫學門診，且成立高齡醫療照護中心，透過跨領域團隊合作，以一站式服務實施周全性老年評估和後續照護計畫介入，全面了解老年病人的問題，擬定整體性治療計畫，減輕照顧者的負擔。

羅玉岱說，在歐美國家，高齡長者的醫療照護，也是採取跨學科評估，多面向介入，拋開以疾病及器官為主的治療框架，提供周全性的跨專業服務。（編輯：陳清芳）1081031