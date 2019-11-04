6旬婦染本土登革熱 高雄疫情死灰復燃

疾管署4日宣布，高雄市鳳山區新增1例本土登革熱個案，疫情捲土重來。防疫人員也隨即前往高雄市鳳山區個案活動地周邊進行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年11月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）疾管署今天宣布，高雄市鳳山區新增一例本土登革熱個案，為60餘歲女性，感染型別為登革病毒第二型，疫情再度捲土重來。

高雄市登革熱疫情原在10月21日已解除警報，但今天又確診新的本土登革熱個案，為一名住在鳳山區文衡里60多歲女性，近期無國外旅遊史，10月30日出現發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛及噁心等症狀，11月3日就醫快篩陽性通報而確診，目前個案在一般病房住院中。

疾管署副署長羅一鈞晚間受訪表示，個案平時活動地以鳳山區文衡里住家、文德里的健身中心及三民區陽明市場為主，發病前也曾到鳥松區澄清湖。

羅一鈞表示，個案住家附近50戶內發現22個積水容器，其中有2個已孳生病媒蚊幼蟲；其澄清湖散步路線中，也發現1個陽性孳生源積水容器，研判疫情仍有擴散風險。

疾管署研判，個案感染型別與鳳山區9月發生的本土群聚型別（第一型）不同，初步研判其於鳳山區住家或三民區、鳥松區活動地周邊感染的可能性較高，將進一步透過病毒定序以釐清感染源。

今年截至目前，國內累計100例本土登革熱病例，分別為高雄市58例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。

高雄市鳳山區的社區監測將持續到11月30日，全國目前疫情監測尚未期滿點還有新北市樹林區（至11月11日）、台中市西屯區（至11月9日）、台南市東區及仁德區（至11月6日）。

另外，今年累積共458例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。

羅一鈞說，目前高雄氣溫仍溫暖，有利病媒蚊生長，且近期部分地區有零星降雨，請民眾勿掉以輕心，應持續落實戶內外環境巡視及澈底清除孳生源，防範登革熱威脅。

民眾如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：張雅淨）1081104