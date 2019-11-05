在家DIY驗子宮頸癌 升高女性篩檢意願

（中央社巴黎4日綜合外電報導）根據一篇今天在癌症大會發表的研究，一個可以在家操作、非侵入性的子宮頸癌前病變檢查，能提高建議的後續檢測意願。

這個新的篩檢方法叫做S5檢測（S5 test），女性能在家自己採集的尿液檢體及陰道棉棒拭子（vaginal swab），取得檢體後再送到實驗室。

研究人員針對與人類基因相關的DNA變化，及子宮頸是否感染4種高危險型人類乳突病毒（HPV）作為檢測標準。HPV主要經由性接觸傳染。

此計劃書由倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）的分子流行病學實驗室（Molecular Epidemiology Lab）高級研究員尼賈（Belinda Nedjai）所製作，目的是在篩檢結果異常後，針對沒有回診的女性，提高她們接受後續檢查的意願。

尼賈說，通常年長女性害怕後續檢測會感到疼痛，因此不願回診。

尼賈告訴法新社，這個檢驗相比需要陰道擴張器的方法來說，侵入性較低。而且當檢體被送往實驗室後，幾小時後即可知道篩檢結果，檢查速度快。

尼賈說：「這些女性只要給我們尿液檢體或陰道棉棒拭子，就可以進行檢驗。這樣非常有利。」

通常在HPV結果呈陽性後，目前診斷子宮頸癌的黃金標準是以HPV檢測及子宮頸抹片檢查為主。

抹片結果異常的病患要接受陰道鏡（Colposcopy）檢查。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1081105