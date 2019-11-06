醫師：膀胱癌不切除膀胱 組合式治療也是選項

（中央社記者張榮祥台南6日電）台灣膀胱癌每年新診斷超過2000人，成大醫院放射腫瘤部醫師薛尉廷今天表示，癌患若無法接受膀胱切除，可選擇膀胱鏡手術、放射治療及化學治療的三合一組合式治療。

薛尉廷指出，根除性膀胱全切除術是膀胱癌第2期和第3期的標準治療，可達最佳治癒率，5年存活率可達60%至70%，但需要搭配尿路改道或膀胱重建，有些人更須終生使用外接蓄尿袋，有人得適應人造新膀胱的解尿方式及續發性排尿問題，造成病人的猶豫。

薛尉廷表示，癌患若身體或心理無法接受膀胱切除手術，具強烈保留意願，膀胱鏡手術、放射治療及化學治療的組合式治療，是目前最有效的治療方式；癌患先接受膀胱鏡手術，儘可能清除大部分的腫瘤後，再進行同步化學治療合併放射治療，療程約5週至8週。

醫學統計顯示，膀胱癌患接受組合式治療，腫瘤完全消失比例是60%至75%，3年至5年存活率是50%至65%，雖低於根除性膀胱全切除術，但已足夠列為侵襲性膀胱癌的標準治療之一；在保有膀胱的情況下，癌患滿意度普遍高於手術切除。

薛尉廷說，在泌尿道的上皮細胞癌中，膀胱癌發生率最高，台灣每年新診斷超過2千人，男女比約3:1，雖未進入十大癌症死因，但在男性癌症發生率排名第9。

膀胱癌最常見症狀是反覆發生無痛性血尿，但不一定會伴隨泌尿道發炎的解尿困難或疼痛，薛尉廷建議有血尿時不應輕忽，應尋求泌尿科醫師專業診療確認原因。（編輯：李亨山）1081106