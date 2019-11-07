搶攻訂閱經濟 遠傳攜手Google微軟

（中央社記者江明晏台北7日電）瞄準訂閱經濟，遠傳電信（4904）帳單代收服務攜手Google、Microsoft、Norton等各大訂閱內容搶商機，今年前10月遠傳代收金額與人次皆達雙位數成長，累積超過250萬代收用戶。

遠傳表示，電信帳單代收服務推出至今累積超過250萬代收用戶之外，每月交易次數更已突破330萬筆，根據統計，2019年1月到10月代收金額及人次皆較前一年同期呈現雙位數成長，用戶除了可以遠傳電信帳單支付全台12縣市停車費外，也已拓展到各大網路購物平台或生活娛樂購票。

根據美國訂閱管理平台祖睿（Zuora）表示，由於智慧型手機與網速的提升，讓數位消費者訂閱大爆發，原因就在於數位使用者體驗大幅改善，特別是手機帶來的變革。

為讓更多用戶體驗電信帳單代收服務，遠傳也持續擴大訂閱式服務代收範圍，Google、Apple和Microsoft等各大訂閱服務都已可使用。

遠傳表示，Google推出的YouTube Premium服務，不論用戶是以月付新台幣149元訂閱YouTube Music Premium、或月付179元訂閱YouTube Premium服務，都可用遠傳電信帳單支付；支援Google One雲端儲存訂閱服務也已上線。

此外，遠傳電信帳單代收服務還與Microsoft獨家合作，包含Xbox Live Gold & Xbox Game Pass和Office 365月租及年租訂閱；另在今年10月也首推商業周刊年約型訂閱服務，以及8日即將推出的諾頓（Norton）網路安全和WiFi安全VPN跨裝置防毒軟體年租和月租的電信帳單代收服務。

遠傳表示，未來還將有咖啡等與民眾日常相關的訂閱式服務推出，進一步在相關領域布局。（編輯：紀淑芳）1081107