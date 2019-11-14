嘉義縣傳第2例屈公病 患者隔離治療

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣朴子市43歲婦女，11月初至泰國旅遊，返台後出現關節痛、紅疹及發燒現象，昨天確診為屈公病，是縣內第2例，隔離治療，嘉義縣衛生局說，患者居住地周邊已進行孳生源清除。

嘉義縣政府衛生局疾病管制科長李昭瑢今天接受中央社記者訪問表示，嘉義縣今年發現兩件屈公病例，都是境外移入。

李昭瑢指出，這起個案為43歲的婦女，住朴子市，11月初至泰國旅遊，7日返國後出現關節痛、紅疹及發燒現象，9日至嘉義長庚醫院急診，因曾至疫區旅遊，醫師高度懷疑為屈公病，安排住院隔離治療，13日下午確診。

李昭瑢表示，他們接獲疑似通報，即進行個案住家及臨近範圍的病媒蚊調查、孳生源清除、噴藥及民眾衛教，今天再進行第二次病人家戶內外噴藥。民眾若發燒、關節疼痛、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦或出現皮疹的現象，可能感染屈公病，請馬上就醫。

另外，李昭瑢也指出，嘉義縣首例個案為26歲緬甸籍學生，9月初入境，隔日出現發燒、嚴重關節疼痛及全身出疹現象，安排在大林慈濟醫院住院隔離，患者已康復出院，沒有發現次波疫情。（編輯：卞金峰）1081114