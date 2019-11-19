台灣技術助菲國種出比拳頭大洋菇 農民開心

農委會副主委黃金城（左4）19日與駐菲代表徐佩勇（右3）一起考察菲律賓碧瑤市的台菲洋菇示範農場。在台灣技術支援下，菲國農民種出的洋菇比拳頭還大，讓他們非常開心。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君傳真 108年11月19日

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）農委會副主委黃金城今天在駐菲代表徐佩勇陪同下，前往菲律賓碧瑤市的台菲洋菇示範農場考察。徐佩勇說，台灣技術支援下，菲國農民種出的洋菇比拳頭還大，讓他們非常開心。

菲律賓植物局和行政院農業委員會農業試驗所合作，引進台灣洋菇栽培技術、設備和菌種，7月在碧瑤市（Baguio）成立第一座台菲洋菇示範農場。

黃金城和徐佩勇等人今天前往台菲洋菇示範農場了解農民種植情形。

徐佩勇接受電話訪問表示，中華民國政府捐贈2個洋菇菇寮予菲律賓，由農試所提供技術協助，定期與菲律賓農民聯絡，了解他們是否依照標準作業程序，在溫度控制、堆肥時間長短等方面管控洋菇品質。

他表示，菲律賓消費習慣跟台灣不同，農民喜歡大顆洋菇，對示範農場的產量和品質都很滿意。今天看到農民種出的洋菇「好大一顆，我剛剛看了也嚇了一大跳，比拳頭還要大」。

徐佩勇說，農委會和代表處希望洋菇示範農場除了推廣台灣技術，也能把好的台灣產品推展出去。

他表示，菇寮使用的資材50%從台灣進口，成本控制在農民負擔得起的範圍，希望這種模式被複製、推廣到菲律賓其他地方。代表處積極尋找菲律賓的農業大學合作，也鼓勵台商投資，讓菲律賓農民受惠的同時，也能引進更多台灣的資材。

黃金城指出，今天考察示範農場後，認為可以讓農場所種植的農作物更多元化，他將請農試所評估，是否適合引進小蕃茄或青花菜等農作物到碧瑤市。

黃金城表示，碧瑤市海拔較高，技術人員正評估是否要找一個低海拔的示範農場，根據當地民眾消費習慣，推廣其他具有經濟規模的農作物到菲律賓。（編輯：韋樞）1081119