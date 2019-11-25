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平溪公所毛孩員工 有專屬員工證外出還得登記

最新更新：2019/11/25 18:21
新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，是一隻有著啤酒黃毛色的複合式工作犬，個性活潑貪吃，負責公關工作。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，是一隻有著啤酒黃毛色的複合式工作犬，個性活潑貪吃，負責公關工作。中央社記者葉臻攝　108年11月25日

（中央社記者葉臻新北25日電）平溪區公所編號56號員工「陳米魯」，是有著啤酒黃毛色的複合式工作犬，不但有專屬員工證，還有外出登記簿，擔任公關稱職的牠，還獲選新北市107年校園機關犬網路人氣亞軍。

陳米魯是平溪區公所編號56號員工，不但有專屬員工證，上面還有英文名字「Beer Chen」，取名源自啤酒黃的毛色，姓則是跟著平溪區長陳聖聰。

平溪區公所內員工接受中央社記者訪問時表示，陳米魯是平溪區長陳聖聰在民國106年領養回來，最初設定是訓練成警衛犬、守護區公所，但因為個性太溫馴，最後只得轉職當公關犬。

每當有民眾到區公所內，只要喊牠的名字，牠就會出來「迎賓」，挺著圓滾滾的肚子、從遠方踏著小碎步走向門口，模樣十分可愛。

陳米魯的職務內容包括陪伴公所同仁居民、巡山（一小段）、巡視納骨堂（區公所旁邊）、災害應變中心工作犬（安心關懷組）、員工支持方案（療癒系工作），以及擔任剩食愛物犬。

平溪區公所員工說，陳米魯有專屬保母，每天區公所關門後，都會帶著陳米魯回家，平時如果有員工要帶陳米魯出門，還要填寫外出登記簿，一點也不馬虎。

公所員工笑說，陳米魯之前一度因為太胖要減肥，「我們每天都帶牠散步，結果還是越減越肥」，才2歲多的陳米魯，體重已經飆破30公斤，遠超過醫生訂的20公斤目標。

公所員工說，陳米魯很體貼，當同仁遇到比較不好受的事情，陳米魯會主動接近陪伴，在颱風來、公所開設應變中心時，牠若出勤，也會乖乖地在公所陪伴留守的同仁，是公所不可或缺的一份子。（編輯：李錫璋）1081125

新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，負責區公所的公關工作，每當有民眾到所內，只要喊牠的名字，牠就會出來「迎賓」，如今亦是同仁心中不可或缺的一份子。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，負責區公所的公關工作，每當有民眾到所內，只要喊牠的名字，牠就會出來「迎賓」，如今亦是同仁心中不可或缺的一份子。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所有個相當可愛的員工，編號56號，叫做陳米魯，是隻複合式工作犬，還有專屬員工證。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所有個相當可愛的員工，編號56號，叫做陳米魯，是隻複合式工作犬，還有專屬員工證。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，是隻複合式工作犬，除了擁有專屬員工證，有同仁要帶米魯外出時，還得填寫外出紀錄簿。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
新北市平溪區公所編號56號員工陳米魯，是隻複合式工作犬，除了擁有專屬員工證，有同仁要帶米魯外出時，還得填寫外出紀錄簿。中央社記者葉臻攝　108年11月25日
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