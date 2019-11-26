男子舌癌切除下顎骨 3D列印重建下巴

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）何男工作需要長途開車，為提神吃檳榔逐漸成癮，最高1天曾吃到100顆，後來罹患舌癌需切除下顎骨，醫師取出何男小腿骨，利用3D列印技術進行下顎骨重建手術，免於下巴缺損。

42歲的何姓男子家中經營糕餅生意，為了幫忙家裡的生意，常需要長途開車載貨，從退伍後開始接觸檳榔的何男因此吃檳榔成癮，最高1天可以吃到100顆檳榔。

何男去年因舌頭疼痛就醫，檢查結果證實為舌癌第二期，才下定決心要戒除檳榔，也因此切除一半的舌頭和一半的牙齦，何男原以為已經治癒，不過回診後發現舌頭還有癌細胞，醫師告知這次需要切除下顎骨。

彰化基督教醫院院長陳穆寬今天接受媒體聯訪時指出，何男需切除下顎骨，使用鈦金屬或小腿骨進行重建，其中以用小腿骨的效果最好。

彰基醫院3D列印中心主任謝明妤接受媒體聯訪時表示，以往傳統手術是使用金屬板重建下巴骨的形狀，但會有顏面不對稱以及咬合異常等問題。

謝明妤說，如果採用3D列印手術，可以在手術前先用電腦模擬病人原本正常的下顎骨，規劃切除的範圍，再使用部分小腿骨重建下顎骨，使得重建後的下顎骨更接近病人原本的骨頭形狀，可以得到精準對稱的下顎骨以及正確的咬合功能。（編輯：謝雅竹）1081126