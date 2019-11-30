貿協助攻農特產展售 一站式消費滿足海內外買主

（中央社記者潘姿羽台北30日電）外貿協會、行政院農業委員會、經濟部國際貿易局共同辦理的「農特產品展售會」今天登場，外貿協會特別邀請海外買主及國內知名企業前來參觀採購，希望讓農產品銷售寫下好成績。

「農特產品展售會」今天於台中市草悟道登場，共計120家攤位，集合全台神農獎、百大青農、以及各地農會、產銷班、合作社、青小農所產的新鮮當季農產品及加工品，一大早就有排隊人潮；烏日青農聯誼會的蕃茄、青椒販售到來不及貼上標籤，南投信義鄉現採新鮮葡萄不到中午就已完售。

外貿協會秘書長葉明水致詞時表示，外貿協會協助國內農產品推廣不遺餘力，除了海外市場通路到國內的展會活動，未來也會努力開闢新市場，幫助台灣農產品建置外銷平台。

主辦單位外貿協會昨天也辦理2019年農特產品展售會一對一洽談會，邀請來自加拿大、新加坡、菲律賓、越南、中國大陸及香港等11家代表當地大型通路來台採購，與台灣38家廠商進行95場洽談，採購品以台灣蔬果及加工品為主。

農委會日前也指出，繼今年10月美國同意台灣番石榴輸銷美國、11月韓國同意台灣棗鮮果實輸銷韓國，甘藍外銷新南向國家及稻米輸日也都傳出捷報，顯示台灣優質蔬果農產在國際市場努力多年，逐漸開花結果。（編輯：鄭雪文）1081130