一氧化碳中毒至10月累計16起 造成4死48傷

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）大陸冷氣團來襲，氣溫驟降。內政部今天表示，今年截至10月底，全國一氧化碳中毒已發生16件，奪走4人性命、造成48人受傷；內政部提醒，使用燃氣熱水器或瓦斯爐記得保持通風。

內政部發布新聞稿表示，今年截至10月底已發生16件一氧化碳中毒案件，其中31.25%發生在出租的房屋。房東應注意熱水器有無安裝不當，房客若因此發生事故，房東恐須負過失傷害、致死等刑責；房客在租屋時，也要多注意熱水器的安裝環境。

根據內政部統計，民國102年至107年發生的燃氣熱水器一氧化碳中毒事件共有244起，平均每年發生40.7件，平均死亡人數7.5人、受傷人數113人。

內政部表示，這244件之中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所，其次則是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出導致。

內政部強調，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶以保持通風，若通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，將造成一氧化碳中毒。民眾也應及早檢視熱水器是否正確安裝。

同時，內政部提醒，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息，若仍感到嚴重不適，應儘速撥打119求助。（編輯：林興盟）1081202

內政部表示，民國102年至107年發生的燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所。（內政部提供）