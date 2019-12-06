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進口郵包繳稅 台北關試辦行動支付也可通

最新更新：2019/12/06 17:28

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）進口郵包繳稅，行動支付也可通。財政部關務署表示，為便利民眾繳納進口郵包稅款，台北關今天起試辦，開放民眾以台灣Pay、「郵保鑣APP」繳稅，只要掃描稅單上QR-code即可完成，新增一項支付選擇。

關務署官員表示，現行完稅價格在新台幣2000元以上的進口郵包，按規定就要課關稅、營業稅等稅款，主要透過郵差在送件時向民眾收取，但先前只能現金支付，可能遇到民眾身上現金或零錢不足情形，郵差也得為此隨身攜帶零錢。

關務署官員說，為更便利稅款繳納，從今天起，新增「行動支付」方式，從台北關開始試辦，統計台北關進口包裹數量占整體比重約6成，每月約有3000件至4000件應稅包裹，如果試辦順利，預計將在2020年推行至基隆關、台中關、台南關及高雄關。

關務署官員說明，民眾只要用「郵保鑣APP」或「台灣行動支付APP」及台灣Pay功能的八大公股網銀，掃描進口郵包稅款繳納證上的QR-code即可進行支付，過程中會自動帶入銷帳編號、繳款金額等稅費資料，免自行輸入，快速就可完成。

至於進口快遞貨物，是否也能比照新增行動支付繳稅方式，關務署官員表示，目前進口快遞貨物的稅款，是先由快遞業者代墊，各家快遞業者再向民眾收款，機制與郵包不同且複雜，因此短期暫無規劃，未來再視發展趨勢檢討。（編輯：鄭雪文）1081206

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