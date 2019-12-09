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跨年進入倒數 101動畫版全新燈網測試

最新更新：2019/12/09 21:16
今年台北101跨年煙火將會延續前兩年的安排，由煙火搭配動畫演出。今年101將燈網全面升級，在9日晚上開始測試，出現不同色塊，由於機會難得，不少民眾駐足拍照。中央社記者吳柏緯攝　108年12月9日
今年台北101跨年煙火將會延續前兩年的安排，由煙火搭配動畫演出。今年101將燈網全面升級，在9日晚上開始測試，出現不同色塊，由於機會難得，不少民眾駐足拍照。中央社記者吳柏緯攝　108年12月9日

（中央社記者吳柏緯台北9日電）跨年進入倒數，台北101今年升級的T-Pad燈網也開始進行測試。101表示，除了基礎的功能測試外，未來幾天還會有動畫測試小彩蛋。

今天晚上不少在信義區逛街的民眾都發現，台北101外牆出現了多個色塊輪流變換，由於從未見過，因此許多人都拿起手機拍下畫面，也有遊客興奮地與台北101合照。

台北101稍早表示，不是外牆螢幕損壞，而是全新升級的T-Pad燈網，今天正式通電測試。

台北101說明，除了今天通電測試外，10日、13日到15日，更有設計動畫測試的小彩蛋，提醒民眾到時抬頭看看。

T-Pad的跨年動畫將延續前面2年的方式，搭配跨年煙火一起展現，過去兩年都是由台灣的動畫團隊操刀，今年也不例外，將由「臺灣吧」製作。「臺灣吧」製作了不少膾炙人口的網路動畫作品，而且以台灣黑熊、帝雉等台灣動物為原型製作的動畫角色廣受歡迎。

過去兩年101也利用T-Pad播放倒數影像，第一年是台灣巨砲陳金鋒、第二年是台灣之光，至於今年安排的橋段，台北101表示會和往年不同，但具體內容則暫時不透露。

台北101指出，升級的T-Pad燈網，跨57層樓、使用14萬顆LED，讓燈的彩度、顯像表現更好。（編輯：鄭雪文）1081209

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