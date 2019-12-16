台大新竹生醫分院開幕 總統：加速生醫產業發展

台大醫院新竹生醫園區分院16日正式開幕，總統蔡英文出席致詞表示，新竹是高科技ICT產業重鎮，政府盼以新竹生醫園區為核心，串連起產、官、學、研、醫的力量，結合ICT產業發展有創新潛力的高階醫療器材、生物製劑與特色醫療等產業聚落。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）台大醫院新竹生醫園區分院今天下午舉行開幕儀式，到場剪綵的總統蔡英文致詞表示，台灣目前生醫產業市值約新台幣8900多億元，有信心能成為下一個兆元產業。

蔡總統致詞表示，新竹地區終於有醫學中心級的醫院，「大家看起來都很開心」，日前她已在台大醫院新竹生醫園區分院長余忠仁導覽下，了解新醫院的規模與將來能發揮的功能。

蔡總統表示，新竹生醫園區20年來一直是政府施政的重要區域，希望能帶動台灣生醫產業的發展，而台灣的生醫產業在製藥、生技、醫材等領域都表現亮眼，目前生醫產業的市值約8900多億元，有信心能成為下一個兆元產業。

蔡總統說，新竹是高科技ICT產業的重鎮，政府希望以新竹生醫園區為核心，扮演驅動者角色，串連起產、官、學、研、醫的力量，結合ICT產業發展有創新潛力的高階醫療器材、生物製劑與特色醫療等產業聚落。

蔡總統表示，同時也要加強進行臨床醫學與生醫產業實用化的研究，統整醫療體系與專業醫療人員運用價值，透過研發、試製、臨床試驗、轉譯醫學、以及新創育成，整合在園區中加速推動生醫產業發展。

蔡總統指出，大新竹地區就醫最大需求就是急重症、癌症、心血管、腦血管等疾病醫療，因此台大新竹生醫分院未來將設立各醫學中心，期待能成為大新竹地區的醫療領航者，與轄內所有醫療院所合作，提供鄉親更周全、更有品質的醫療照顧服務。

台大醫院新竹生醫園區分院長余忠仁致詞說，台大新竹生醫分院定位為醫療照護、生醫發展的國際櫥窗與卓越中心，建立優質健檢中心級國際級特色醫療，與國內相關ICT產業合作，打造智慧型醫院，共同開發健康照護所需軟硬體。

余忠仁說，台大新竹生醫分院也支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發，除一般醫療服務，也將急重症、癌症、心血管、腦血管等疾病，作為預防與治療的首要任務，滿足目前大新竹地區醫療需求。（編輯：張銘坤）1081216

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕，院長余忠仁表示，台大新竹生醫分院定位為醫療照護、生醫發展的國際櫥窗與卓越中心，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，與國內相關ICT產業合作，打造智慧型醫院，共同開發健康照護所需軟硬體。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月16日