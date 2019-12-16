美小兒科學會新指引 協助提早發現治療自閉症

（中央社芝加哥16日綜合外電報導）美國小兒科學會（AAP）12年來首度發布新自閉症治療指引，希望幫助醫師辨識處於風險中的兒童，並盡早幫助他們獲得需要的幫助。

因為發展遲緩經常出現在自閉症幼童身上，這份發表在「小兒科期刊」（Pediatrics）的報告呼籲，醫師在健兒門診時就應確認是否出現相關問題，並在出現問題第一跡象時，轉介兒童進行治療，而非等到正式自閉症評估。

路透社報導，美國有500多萬人患有自閉症。自閉症譜系障礙（ASD）往往以社交溝通與互動缺陷，跟嚴重程度不一的重複行為為特徵。

費城兒童醫院（CHOP）發育和行為兒科醫師兼報告共同作者李威（Susan Levy）在電話訪問中表示：「盡早發現自閉症傾向的好處是，可以讓兒童轉診接受治療。」他說，及早治療跟尤其是行為干預確實會有影響。

自從美國小兒科學會2007年出版兩本指引文件後，被診斷為自閉症的兒童數量激增。美國每59個兒童，就有1個罹患自閉症，比2007年的1/155多。

李威表示：「這份報告真的專注在教育小兒科醫生及其他健康護理提供者上，讓他們認識所有選項及問題，因為他們身處負責早期轉介的第一線，這也賦予他們權力。」

這份報告敦促醫師，引導家庭採取以研究為後盾的干預措施，並遠離那些證據薄弱的干預方法，且特別呼籲許多營養干預措施都沒有證據的支持。

除了注重測試及治療其他常發生在自閉兒童身上的症狀需求外，這份報告鼓勵醫師跟患者家人一起做決定，幫助他們為自閉兒童進入青春期跟成年的過渡期做規畫。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1081216