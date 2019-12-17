流感疫苗免搶打 疾管署：月底前打到就有保護力

（中央社記者陳偉婷台北17日電）今年幼童、老年人接種流感疫苗很踴躍，疾管署副署長羅一鈞說，疫苗供貨18日後就穩定，且流感到明年春節才達高峰，不用搶在這幾天擠打，在12月底前打到疫苗，保護力就足夠。

今年公費流感疫苗受全球供貨吃緊影響，採分批接種，首波11月15日為學生和醫事人員；第二階段則是12月8日開打，對象為學齡前幼童和老年人。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，從公費流感疫苗接種開打至12月15日，全國接種數達208萬劑，比去年同期增加18%。

其中學齡前兒童跟老年人的接種明顯比去年提升，統計資料顯示，從12月8日至15日，幼兒接種數達22.5萬，去年同期為12.2萬，增加84%；65歲以上則是接種64萬，去年同期為47.4萬，也增加35%，接種狀況高於預期。

疾管署觀察也發現，近日的每日接種量稍有降低，從本來的每日27萬降到13日的17萬，顯示搶打風潮有減緩。校園接種部分，全國已有66%校園已完成。

羅一鈞表示，18日及20日會提前配送59.5萬劑公費流感疫苗，供各縣市政府衛生局彈性調度；另約149萬劑疫苗也將提前在12月底前陸續配送，其餘疫苗將於明年1月3日前全數配送完畢。

日前爆出公費流感疫苗搶打潮，羅一鈞說，因疫苗分批供貨，18日後供貨就穩定，且流感疫情到明年春節才會達到高峰，建議民眾不用搶著這幾天擠打，長者和幼兒只要在月底前打到疫苗，就有充足保護力。

幼兒和長者是感染流感併發重症的高危險群，羅一鈞表示，目前流行的病毒為A型的H1N1，殺傷力確實比B型流感強，在成年人容易引起嚴重肺炎，在小朋友容易出現腦炎。最好的預防方式就是接種疫苗，勤洗手、戴口罩，做好預防措施。

羅一鈞說，如果出現類流感症狀，可依醫師評估使用抗病毒藥物，且在家休息，不要上班或上課，以免傳染給他人；若感染後意識不清，有重症的徵兆，要盡快到大醫院就醫。（編輯：葉俐緯）1081217