大千醫院獲評重度級急救責任醫院 陳時中揭牌

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣長期醫療資源不足，民眾遇有急重症多須轉送外縣市就醫，經衛福部挹注經費輔導，大千醫院通過重度級緊急能力分級評定，成為苗栗縣第一家重度級急救責任醫院。

苗栗市大千綜合醫院率先通過6項重度級緊急醫療服務評鑑，成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院，今天舉辦記者會，上午由衛福部長陳時中、立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌等人共同揭牌祝賀，提升緊急在地醫療水準。

苗栗縣過去一直沒有大型醫學中心或急重症醫院，每年有近3000人次急重症緩者須轉送外縣市就醫。縣長徐耀昌表示，過去縣府推動醫療園區，但受限於大環境，大型醫院很難落腳苗栗，縣府結合縣籍立委努力爭取衛福部經費4年新台幣1億560萬元，輔導至少一家醫院在110年前成為「重度級急救責任醫院」，大千醫院不負眾望，在專科醫師、醫療設備上都做到位。

大千醫院院長徐千剛表示，鄉親對縣內急重症醫療提升期盼已久，未來無論是急診照護、急性腦中風醫療、急性冠心症醫療、緊急外傷處置、高危險妊娠及新生兒照護、加護病房照護，大千都能提供24小時多專科團隊整合照護模式，讓急重症病人可以即時獲得全方位的醫療照顧。

衛福部長陳時中指出，醫院的規模和醫療能力是不同的概念，他呼籲民眾，要建立對在地醫療的信任和支持，如此才能讓地方醫院健全發展。

苗栗縣政府衛生局表示，重度級急救責任醫院審核的6項醫療服務章節，包括急診醫療品質、急性腦中風病患、急性冠心病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護、重大外傷病患照護等能力，這些全數通過重度級評鑑，依緊急醫療能力分級才能歸類為重度級急救責任醫院。

衛生局指出，除大千醫院外，衛福部部立苗栗醫院、為恭紀念醫院今年也申請重度級緊急醫療能力評定，2家醫院都也獲評具有5個章節的重度級緊急醫療能力，讓苗栗縣的急重症醫療能力大幅提升。（編輯：張銘坤）1081223