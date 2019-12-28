南投鹿谷冬茶品質佳 吸引行家找好茶

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣鹿谷鄉冬茶因生長過程有溫差，「滋味有出來」，鄉農會與凍頂茶葉生產合作社今天都辦展售會，吸引許多人來買好茶。

鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社今天分別在農會茶業中心、假日茶市辦理冬季凍頂烏龍茶展售會暨茶賽頒獎典禮，兩邊都吸引大批民眾購買，從美國回台灣的劉姓遊客說，台灣的烏龍茶是世界上最棒的茶，買伴手禮送人，親朋好友都說品質很讚。

南投縣長林明溱出席鹿谷鄉農會展售會說，今年茶樣淘汰率約49%，冬茶品質較往年更佳，春節邀朋友到家裡喝南投好茶或買比賽茶送人，都很有面子；茶是南投最重要產業，今年南投世界茶業博覽會銷售金額達新台幣8000萬元、遊客60萬人次，是南投人最有感政績。

獲得特等獎的茶農錢儒良說，他根據多年製茶經驗，今年特別調整產期，將產季往前移到「霜降」節氣，由於當時空氣的含水量高，長出的茶芽較肥厚，加上足夠發酵度，不用太重烘焙，茶湯滋味就穩重厚實；製茶「靠天吃飯」，還要承受缺工壓力，得獎對他是肯定。

凍頂茶葉生產合作社展售會則由縣府農業處長陳瑞慶代表縣長林明溱參加。陳瑞慶說，今年因氣候因素，製茶過程挑戰更大，但品質仍佳，遊客到溪頭、杉林溪一定要順路在鹿谷買好茶，也感謝昇恆昌公司與合作社推出40套限量禮盒，將南投茶推向精品路線。

行政院農業委員會茶業改良場長蘇宗振說，今年冬茶因生長過程有溫差，「滋味有出來」；南投茶品牌是由品質建立，比賽茶全國有名，且經農藥抽檢以確保安全，茶改場除協助評鑑、提升製茶技術，也要推動製茶師文化，建立南投茶品牌。（編輯：方沛清）1081228